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16:43, 21 апреля 2024Среда обитания

Оценен ущерб от климатических изменений

Nature: к 2049 году ущерб от изменений климата составит $38 трлн в год

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить 38 триллионов долларов в год. К такому выводу пришли ученые Потсдамского института исследований климатического влияния. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Таким образом мировая экономика рискует сократиться на 19 процентов. Убытки в шесть раз превышают затраты на снижение темпов роста глобального потепления. При этом основную угрозу несет не медленный рост температуры на Земле, а природные катаклизмы — лесные пожары и ураганы.

Изменения климата грозят экономическими проблемами не только правительствам стран и крупным компаниям, но и отдельным людям, указали специалисты. С наиболее серьезными проблемами столкнутся страны Африки и Южной Азии.

Ранее специалисты Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) рассчитали, что на фоне глобального потепления ежегодные экономические потери Евросоюза могут превысить 1 триллион евро к 2100 году. Для сравнения, в 1980-2022 годах этот показатель был на уровне 650 миллиардов евро.

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      Мария Черкасова
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