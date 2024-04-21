Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:08, 21 апреля 2024Культура

Певица Юлия Самойлова лишилась лекарства за почти миллион рублей

Mash: в гостинице Геленджика Самойловой испортили лекарство за миллион рублей

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Певица Юлия Самойлова лишилась своего лекарства за почти миллион рублей из-за сотрудников гостиницы «Метрополь» в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что препарат «Эврисди» за 795 тысяч рублей для лечения мышечной атрофии выдается артистке подмосковным Минздравом. Недавно певица прилетела на выступление в Краснодарский край и попросила сотрудников отеля оставить лекарство в холодильнике при температуре 2–8 градусов.

Однако в результате стараний работников препарат оказался полностью заморожен. Испорченное лекарство оказалось непригодно для использования.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдать российскому продюсеру Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Уточняется, что недавно продюсер раскритиковал звезду и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

      Оценен ущерб от климатических изменений

      Асад предрек исправление хода истории благодаря СВО

      «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

      В Германии панельные дома признали памятниками архитектуры

      Певица Юлия Самойлова лишилась лекарства за почти миллион рублей

      Россиянка описала быт в узбекской глубинке фразой «я бы так жить не смогла»

      Паводок в российском регионе достиг исторического максимума

      Взятие ВС РФ под контроль села в ДНР назвали шагом к окружению Часова Яра

      Зеленский допустил рост потерь ВСУ при затягивании передачи помощи от США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше