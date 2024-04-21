Певица Юлия Самойлова лишилась лекарства за почти миллион рублей
Певица Юлия Самойлова лишилась своего лекарства за почти миллион рублей из-за сотрудников гостиницы «Метрополь» в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что препарат «Эврисди» за 795 тысяч рублей для лечения мышечной атрофии выдается артистке подмосковным Минздравом. Недавно певица прилетела на выступление в Краснодарский край и попросила сотрудников отеля оставить лекарство в холодильнике при температуре 2–8 градусов.
Однако в результате стараний работников препарат оказался полностью заморожен. Испорченное лекарство оказалось непригодно для использования.
Ранее сообщалось, что певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдать российскому продюсеру Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Уточняется, что недавно продюсер раскритиковал звезду и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза».