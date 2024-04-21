Певица Глюкоза отказалась отдать Фадееву сценический псевдоним

Mash: Певица Глюкоза отказалась отдать Максиму Фадееву сценический псевдоним

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдать российскому продюсеру Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что недавно продюсер раскритиковал звезду и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза». По информации Mash, в райдере Натальи скоро появится пункт о том, что единственное правильное написание имени артистки — Глюк'oZa. Но Фадеев намерен возобновить проект под названием «Глюкоза».

«В анонсе он заявил, что Наталья дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением», — говорится в сообщении.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без певицы Глюкозы. Продюсер выложил на странице короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где также слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши». На данный момент неизвестно, кто займет место Чистяковой-Ионовой.