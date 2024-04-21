Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:34, 21 апреля 2024Культура

Певица Глюкоза отказалась отдать Фадееву сценический псевдоним

Mash: Певица Глюкоза отказалась отдать Максиму Фадееву сценический псевдоним

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдать российскому продюсеру Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что недавно продюсер раскритиковал звезду и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза». По информации Mash, в райдере Натальи скоро появится пункт о том, что единственное правильное написание имени артистки — Глюк'oZa. Но Фадеев намерен возобновить проект под названием «Глюкоза».

«В анонсе он заявил, что Наталья дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением», — говорится в сообщении.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без певицы Глюкозы. Продюсер выложил на странице короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где также слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши». На данный момент неизвестно, кто займет место Чистяковой-Ионовой.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

      Оценен ущерб от климатических изменений

      В российском городе мужчина прострелил детскую комнату и едва не попал в ребенка

      Стало известно о пополнении рядов ВСУ за счет заключенных

      Расширение ударных возможностей ВС России оценили

      В двух регионах Украины решили построить дополнительные линии обороны

      Певица Глюкоза отказалась отдать Фадееву сценический псевдоним

      Латвия откажется от изучения русского языка в школах

      Россия обратилась к МИД Турции из-за ситуации с транзитом в Латинскую Америку

      Уроженка Москвы обыграла украинку в финале турнира WTA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше