Подорвавший машину экс-сотрудника СБУ в Москве снимал дом под Уфой

Головченко, подорвавший машину экс-сотрудника СБУ Прозорова, снимал дом в Иглино

Подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова Владимир Головченко снимал дом в поселке Иглино под Уфой. Об этом рассказали его соседи, передает РИА Новости.

По словам женщины по имени Раиса, дом многие годы сдавался в аренду. «Сначала жила молодая пара, потом сняла женщина. Позже с ней начал жить сын (Владимир Головченко. — прим. «Ленты.ру»)», — сказала она, отметив, что мать с сыном жили тихо и были необщительными. Собеседница агентства добавила, что они покинули дом три-четыре года назад.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко до 12 июня. 40-летний мужчина, имеющий гражданство России и Киргизии, а также украинский вид на жительство, полностью признал вину в совершении преступления.