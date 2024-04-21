Россиянин описал обычаи в кишлаке Таджикистана фразой «женятся с 13-14 лет»

Российский тревел-блогер побывал в удаленном кишлаке Таджикистана и рассказал о местных обычаях. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Женщины в Таджикистане выходят замуж очень рано. Официально брак разрешен с 18 лет, но в удаленных кишлаках, где преобладают старые обычаи, женятся уже с 13-14 лет. А иногда — уже в 12», — такими фразами описал быт местных жителей автор публикации.

Путешественник также подчеркнул, что в таджикских семьях обычно много детей: от 6 до 8. В местных селах, по его словам, их может быть и еще больше: от 10 до 12.

Мальчики в семье могут приносить пользу уже с ранних лет, отметил россиянин. «Они лет с 7 начинают работать и помогают родителям по хозяйству — например, пасут баранов или возделывают огород», — пояснил он, добавив, что девочки в лучшем случае готовят еду или помогают нянчиться с младшими братьями и сестрами.

Из-за того, что девочки в родительской семье не приносят такой же пользы, как мальчики, отцы стараются выдать дочерей замуж как можно раньше, написал блогер.

«Во-первых, за это они получат солидный калым — например, пять баранов или две солнечные батареи. Да-да, не удивляйтесь, в отдаленных кишлаках солнечная энергия — это главный источник электричества. Во-вторых, если дочь выдана замуж, то вся забота о ней теперь лежит на муже», — поделился он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о многоженстве в отдаленных горных аулах Таджикистана. По его словам, для местных жителей это своеобразный способ выживания.