Россиянин описал быт в ауле Таджикистана фразой «многоженство — обычное явление»

Российский тревел-блогер побывал в отдаленном горном ауле Таджикистана и рассказал о быте местных жителей. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в горных аулах сосредоточено около 30 процентов жителей среднеазиатской республики. «Население в таджикских селах — люди простые и придерживающиеся старомодных взглядов. Поэтому для них многоженство — это вполне обычное явление», — такими фразами описал блогер местных жителей.

По его словам, многоженство — это своеобразный способ выживания, поскольку быт в отдаленных горных аулах Таджикистана весьма суровый, и чем больше рабочих рук в семье, тем проще жить.

Россиянин также написал, что он побывал в гостях у молодой девушки Амины, которая была второй женой хозяина дома. «Амина в свои 25 лет родила уже пятерых детей. При этом ее старшему сыну уже 10 лет — во сколько она его родила, можете сами посчитать. Ее младшей дочери — всего 3 месяца. При этом женщина уже вовсю трудится по хозяйству», — удивился он.

Путешественник добавил, что сначала жизнь в таджикском кишлаке может показаться отсталой, однако на самом деле это не так. Он пояснил, что почти в каждом местном доме установлены солнечные батареи, которые обеспечивают хозяйство электричеством, а в некоторых домах даже есть спутниковые тарелки.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столовой в горах Таджикистана и рассказал, что его встретили там гостеприимно и хорошо накормили. Россиянин признался, что ему принесли цыплят, запеченных в земляном тандыре, а также бесплатный хлеб, свежий салат и чай.