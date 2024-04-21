Россиянин случайно выстрелил из пистолета в дочь друга

В Подмосковье мужчина случайно выстрелил в дочь друга

В деревне Мартемьяново в Наро-Фоминском городском округе мужчина случайно выстрелил в шестилетнюю дочь друга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Незадолго до несчастного случая 52-летний владелец оружия приехал к 42-летнему другу, его жене и дочери в Мартемьяново. Мужчины вместе с девочкой вышли на улицу и взяли с собой пневматический пистолет, чтобы пострелять. Когда россиянин передавал другу оружие, оно непроизвольно выстрелило. Пуля попала в область сердца стоявшего рядом ребенка.

Отец девочки незамедлительно отвез ее в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось. Отмечается, что девочка росла в полной и благополучной семье. Ее отец руководит компанией по производству строительных металлических конструкций, а его друг — генеральный директор нескольких компаний по производству пластмассовых изделий для строительства.

Ранее сообщалось, что жительница Фролово Волгоградской области отсудила 25 тысяч рублей в качестве моральной компенсации у соседей, чей сын выстрелил ей в лоб из пневматической винтовки. Сотрудники правоохранительных органов в возбуждении дела в отношении стрелка отказали, так как мальчик еще не достиг возраста уголовной ответственности.

