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14:25, 21 апреля 2024Бывший СССР

При штурме Очеретино ликвидирован отряд РДК с российскими паспортами

Бойцы из группировки «Отважные» уничтожили бойцов РДК под Очеретино

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские бойцы ликвидировали отряд «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) под Очеретино северо-западнее Авдеевки. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

По его данным, операция произошла в Очеретинских садах в Ясиноватском районе.

На опубликованной в канале Соловьева видеозаписи российские военнослужащие показывают оружие, амуницию и документы ликвидированных бойцов. В частности, они демонстрируют российский паспорт мужчины 1970 года рождения из Кемеровской области.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», группа РДК была уничтожена при штурме населенного пункта бойцами из группировки «Отважные».

Ранее украинские военные назвали села Очеретино и Новокалиново рядом с Авдеевкой в Донецкой народной Республике и город Часов Яр самыми сложными для ВСУ местами боев.

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