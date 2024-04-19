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01:50, 20 апреля 2024Бывший СССР

Стали известны тяжелые для ВСУ места боев

CNN: два села и город Часов Яр — сложные для ВСУ места боев

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Села Очеретино и Новокалиново рядом с Авдеевкой в ДНР и город Часов Яр — самые сложные для ВСУ места боев. Об этом CNN рассказали сами украинские военные.

По их словам, если Очеретино перейдет под контроль российской стороны, то приведут к тому, что важные для ВСУ логистические узлы окажутся под огневым контролем Армии РФ. Речь про города Константиновка и Покровск, а также село Великая Новоселка.

«Противник в настоящее время использует превосходство в воздухе, ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, пытаясь достичь своей цели — выйти на границы Донецкой области», — рассказал один из украинских офицеров.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинские войска всячески пытаются укрепить оборону в Часовом Яре. Он также предположил, что российские военные намерены взять город под контроль к 9 мая.

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      Марина Совина
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