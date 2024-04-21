В московском ЖК в чужих квартирах обнаружили мигрантов

В строящемся московском ЖК «Алхимово» в чужих квартирах обнаружили мигрантов

В Новой Москве в строящемся ЖК «Алхимово» в чужих квартирах обнаружили живущих там мигрантов-рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неожиданных постояльцев обнаружила семья с двумя детьми. Ирина и ее муж Сергей уже пять месяцев ожидают ключи от своего жилья, которые им не могут выдать в отделе заселения из-за незаконченных строительных работ. Когда мужчина решил съездить на место сам и посмотреть, на какой стадии они сейчас, увидел полностью отремонтированную квартиру с чужими вещами и матрасами на полу.

Находившиеся в жилье строители в панике стали звонить прорабу, наругавшему их за незакрытую подъездную дверь, а сам Сергей вызвал полицию. К приезду правоохранителей мигранты оперативно собрали вещи и покинули квартиру. Поймать удалось пятерых из них: один был сразу депортирован, а остальные — оштрафованы.

Как заявила Ирина, со сдачей ключей от полностью готовой квартиры застройщик, ГК «Самолет», тянет неоправданно. После жалоб ей стали писать другие жильцы, находящиеся в такой же ситуации. При этом некоторые называют сложившуюся проблему рядовой.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске полицейские начали опрашивать москвичей о мигрантах и оружии в домах. Мероприятия связали с усилением по работе с иностранцами.