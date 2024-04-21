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18:37, 21 апреля 2024Россия

В Подмосковье нашли примотанную скотчем к дереву военную радиостанцию

В Пушкино нашли военную радиостанцию, которая могла координировать БПЛА Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

В городе Пушкино Московской области обнаружили военную радиостанцию, которая могла служить маячком для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Аппарат, предположительно, советских времен, нашел местный житель во время прогулки с собакой в лесу. Радиостанция была примотана скотчем к сосне. Неподалеку от дерева мужчина нашел чемодан, однако не стал его открывать из соображений безопасности. О находке он оповестил других людей в городском чате.

Местные жители обратились в полицию. По мнению радиолюбителей, станция в лесу могла координировать работу украинских дронов.

Ранее сообщалось, что в Калязинском округе Тверской области обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат. Лежавший в лесу с зимы беспилотник обнаружил местный житель.

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