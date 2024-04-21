В Сербии обезвредили авиабомбу времен агрессии НАТО

МВД Сербии: в городе Ниш обезвредили мощную авиабомбу времен агрессии НАТО

Специалисты Министерства внутренних дел (МВД) Сербии обезвредили и вывезли из жилого района города Ниш мощную авиабомбу, которую сбросили во время агрессии НАТО 1999 года. Об этом сообщило ведомство, передает РИА Новости.

Неразорвавшийся боеприпас обнаружили при земляных работах в густонаселенном жилом районе крупнейшего на юге Сербии города. Район оцепили, из него эвакуировали 1,3 тысячи жителей.

«Авиабомба, оставшаяся от агрессии НАТО, успешно обезврежена и вывезена со стройки в районе Стеван Синджелич в Нише, производится ее транспортировка в безопасный район, где она будет уничтожена», — приводят в МВД слова начальника сектора по чрезвычайным ситуациям Луки Чаушича.

Операцию по нейтрализации проводят сотрудники Отдела по уничтожению взрывных устройств сектора по ЧС МВД. В Нише обнаружили американскую неуправляемую бомбу Mark 84, которую приняли на вооружение в ходе войны во Вьетнаме. Боеприпас весом 925 килограммов способен пробить 3,3 метра бетона.

В марте министр здравоохранения Сербии Даница Груичич сообщила, что НАТО должно Сербии 500 миллиардов долларов за ущерб в ходе операции в Югославии в 1999 году.