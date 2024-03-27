В Сербии назвали сумму ущерба от бомбардировок НАТО

Глава Минздрава Сербии Груичич: НАТО должна 500 миллиардов долларов за ущерб

НАТО должна Сербии 500 миллиардов долларов за ущерб в ходе операции в Югославии в 1999 году. Об этом заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груичич в интервью «Известиям».

Груичич ответила на вопрос о попытках Сербии получить компенсацию ущерба. Она назвала попытки бессмысленными, поскольку страны альянса предлагают незначительные суммы и обвиняют страну в неблагодарности в случае отказа.

«Я им объясняю, что они нас настолько уничтожили тогда, что пусть дадут нам эту сумму безвозмездно, и может быть мы подумаем, стать ли нам друзьями», — заявила глава Минздрава Сербии. Она также упомянула рост числа заболевших онкологией с 19 тысяч в 1999 году до 40 тысяч в 2021 году из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном. Министр также заявила о планах научно доказать вред от данного вида боеприпасов для их запрета на международном уровне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о планах добиться проведения заседания СБ ООН по Югославии. Она назвала некорректными и непрофессиональными действия Франции, участвовавшей в блокировке заседания.