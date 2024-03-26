Захарова заявила о планах добиться проведения заседания СБ ООН по Югославии

Захарова: Россия будет добиваться проведения заседания СБ ООН по Югославии

Россия будет добиваться проведения заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по случаю 25-летия бомбардировок Югославии НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Намерены добиваться проведения в том или ином виде заседания Совета Безопасности ООН по натовской агрессии против Югославии. Это не просто событие в истории, это поворотный момент в становлении текущей ситуации на Балканах», — резюмировала дипломат.

Захарова назвала некорректными и непрофессиональными действия Франции, участвовавшей в блокировке заседания, и выразила сожаление в связи с поддержкой позиции Парижа Японией, председательствующей в Совбезе.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что страны Запада испугались правды и по этой причине не дали состояться заседанию СБ ООН, приуроченному к 25-летию бомбардировок Белграда силами Североатлантического альянса.