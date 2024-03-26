Посол России в Сербии заявил о страхе Запада перед правдой в Совбезе ООН

Посол России в Сербии Боцан-Харченко: Запад испугался правды в Совбезе ООН

Запад испугался правды и поэтому заблокировал заседание по Сербии в Совете Безопасности (СБ) ООН, приуроченного к 25-летию бомбардировок Белграда силами НАТО. Об этом рассказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает ТАСС.

«Запад истерично заблокировал заседание СБ ООН по поводу 25-летия начала агрессии НАТО против Югославии. Ситуация говорит сама за себя, объясняет больше, чем десятки выступлений. Как же они боятся правды!» — рассказал дипломат.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что специальное заседание Совбеза было сорвано державами Запада, которые он обвинил в политике двойных стандартов. Инициативу Белграда поддержали только Россия, Китай и Алжир.

Ранее генеральный директор «Србиягаза», заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович назвал НАТО «фашистами XXI века». Он подчеркнул, что ранее Североатлантический альянс ставил перед собой задачу разделить Югославию, а сейчас собирается отторгнуть Воеводину от Сербии.