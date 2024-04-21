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15:25, 21 апреля 2024Мир

ВМФ России и ВМС Китая начнут сотрудничать

Главком ВМФ России и командующий ВМС Китая подписали Меморандум о сотрудничестве

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане», — сообщили в Министерстве обороны России по итогам встречи, прошедшей в ходе визита российского адмирала в Пекин.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВМФ России прибыл с делегацией в Китай для участия в 19-м симпозиуме военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана, который состоится 22-23 апреля. Отмечается, что адмирал Моисеев выступит на конференции, а также встретится с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями командования ВМС других стран.

Визит Моисеева с российской делегацией в Китай продлится до 25 апреля.

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      Игорь Дмитров
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