Звезда «Эйфории» ответила известному продюсеру на критику ее внешности
Американская актриса Сидни Суини ответила известному продюсеру Кэрол Баум на критику своей внешности. Ее комментарий приводит DailyMail.
Известно, что Баум назвала 26-летнюю звезду некрасивой и отметила, что ее актерская игра неудачная. Вследствие этого кинематографистка заявила, что не понимает феномен популярности Суини.
В свою очередь, представитель актрисы выразил ее позицию и процитировал журналистам ее слова.
«Как грустно, что женщина, имеющая возможность поделиться своими знаниями и опытом, вместо этого решает напасть на другую женщину. Если это то, чему она научилась за десятилетия работы в индустрии и считает уместным учить этому своих студентов, это позорно. Несправедливое унижение коллеги-женщины многое говорит о характере госпожи Баум», — заключила Суини.
Ранее в апреле известный продюсер раскритиковала актерскую игру звезды «Эйфории» Суини. Кинематографистка задалась вопросом, почему 26-летняя артистка, находящаяся последние несколько лет на слуху, так сильно полюбилась зрителям.