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15:28, 21 апреля 2024Ценности

Звезда «Эйфории» ответила известному продюсеру на критику ее внешности

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американская актриса Сидни Суини ответила известному продюсеру Кэрол Баум на критику своей внешности. Ее комментарий приводит DailyMail.

Известно, что Баум назвала 26-летнюю звезду некрасивой и отметила, что ее актерская игра неудачная. Вследствие этого кинематографистка заявила, что не понимает феномен популярности Суини.

В свою очередь, представитель актрисы выразил ее позицию и процитировал журналистам ее слова.

«Как грустно, что женщина, имеющая возможность поделиться своими знаниями и опытом, вместо этого решает напасть на другую женщину. Если это то, чему она научилась за десятилетия работы в индустрии и считает уместным учить этому своих студентов, это позорно. Несправедливое унижение коллеги-женщины многое говорит о характере госпожи Баум», — заключила Суини.

Ранее в апреле известный продюсер раскритиковала актерскую игру звезды «Эйфории» Суини. Кинематографистка задалась вопросом, почему 26-летняя артистка, находящаяся последние несколько лет на слуху, так сильно полюбилась зрителям.

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      Екатерина Ештокина
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