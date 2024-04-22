23 россиянина уплыли в открытое море на отколовшейся льдине ради улова

KP.RU: в Магадане 23 человека уплыли ради улова в открытое море на льдине

В Магаданской области 23 человека уплыли ради улова в открытое море на отколовшейся льдине. Об этом стало известно KP.RU.

По данным издания, все произошло утром 22 апреля. В службу спасения поступил сигнал о том, что в бухте Гертнера оторвалась большая льдина и теперь дрейфует по бухте.

Отмечалось, что один из российских рыбаков находится в воде, он упал со льдины, и ему срочно нужна помощь. Как именно он упал, не уточнялось, но появилась версия, что он попытался перепрыгнуть со льдины на другую льдину и не удержался. Мужчина пенсионного возраста.

«На место происшествия выехали спасатели мэрии города Магадана на аэролодке. Они оперативно извлекли пострадавшего из воды и передали медикам», — пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Ранее сообщалось, что на Сахалине спасли 20 уплывших на льдине от берега рыбаков.