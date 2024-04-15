В российском регионе оторвало льдину с 20 рыбаками

МЧС: на Сахалине спасли 20 уплывших на льдине от берега рыбаков

Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, которые уплыли льдине, оторвавшейся от берега озера Изменчивое на юге Сахалина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации министерства, в результате происшествия никто не пострадал. Дрейф рыбаков продлился чуть больше часа, отметили в МЧС.

5 апреля в Ивановской области около 30 рыбаков оказались на льдине, которую унесло течением Волги. Ранее в Санкт-Петербурге 35 рыбаков унесло на льдине в Финский залив. Спасателям удалось вернуть всех на сушу, рыбаки не пострадали.