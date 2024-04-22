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16:56, 22 апреля 2024Экономика

Большинство молодых россиян захотели заниматься бизнесом

Директор АСИ Чупшева: 97 процентов молодых россиян хотят стать предпринимателями

Фото: Luke Southern / Unsplash

Подавляющее большинство молодых россиян хотели бы заниматься бизнесом — о стремлении стать предпринимателями заявили 97 процентов участников опроса. Об этом рассказала директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, ее слова приводит ТАСС.

В опросе приняли участие 115 тысяч молодых людей, заявила она в ходе форума молодых предпринимателей «Создай наше». Результат исследования Чупшева назвала невероятным.

При этом руководитель АСИ отметила, что на пути молодежи к цели есть сдерживающие факторы, которые мешают сделать первый шаг. Половина опрошенных пожаловались, что у них нет необходимого опыта и компетенций, и они не знают, с чего начать, объяснила она.

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Только каждый пятый (19 процентов) молодой человек заявил, что проблема в отсутствии у него стартового капитала для запуска бизнеса. «На первом месте точно не финансы, на первом месте для молодых ребят — поддержка, некая маршрутизация», — добавила Чупшева.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что число безработных молодых граждан в возрасте от 15 по 24 лет за пять лет сократилось почти на два процента. По ее словам, раньше среди молодежи было 10,6 процента тех, кто, «к сожалению, не учатся и не работают». Сейчас доля таких людей сократилась до 8,7 процента.

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