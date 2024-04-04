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19:51, 4 апреля 2024Экономика

В России стало меньше неработающей молодежи

Голикова: число неработающей молодежи сократилось за пять лет почти на 2 %

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Число безработных молодых граждан в возрасте от 15 по 24 лет за пять лет сократилось почти на два процента. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, раньше среди молодежи было 10,6 процента тех, кто, «к сожалению, не учатся и не работают». Сейчас доля таких молодых людей сократилась до 8,7 процента, заявила Голикова.

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Вице-премьер подчеркнула, что уровень безработицы среди этой категории населения в 2023 году снизился до 5,1 процента против 6,8 процента в 2019 году. Однако он по-прежнему выше общего уровня безработицы в 2,8 процента. Голикова рассказала, что для решения этой проблемы в регионах с наибольшей долей неработающей молодежи власти начали реализацию ряда мероприятий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время безработица на рынке труда находится на минимальном уровне, и в ближайшие годы подобная тенденция сохранится. Глава государства добавил, что представители отечественных профсоюзов должны подталкивать руководителей предприятий к модернизации производства и добиваться внедрения «лучших технологий».

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