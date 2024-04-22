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20:13, 22 апреля 2024Мир

Европейские министры начали отказываться от поставок Киеву систем ПВО

Reuters: министры ЕС начали отказываться от обещаний предоставить Киеву Patriot

Фото: Reuters

Министры стран Европейского союза (ЕС) начали отказываться от своих обещаний предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом пишет Reuters.

Помимо Германии, которая дала обещание передать Киеву одну батарею Patriot, такие европейские страны, как Греция, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания и Швеция, также располагают этими системами.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон объяснил нежелание предоставить свою Patriot тем, что Стокгольм уже согласился передать Украине другую систему — ракетный комплекс RBS 70. Отвечая на вопрос, предоставит ли страна также Patriot, он подчеркнул, что исключает такую возможность.

Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис также отрицательно ответил на вопрос о передаче своей системы Patriot Украине. «Мы не предпримем никаких действий, которые хотя бы минимально поставят под угрозу наш потенциал сдерживания или противовоздушную оборону», — заверил он.

18 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Киеву одну батарею Patriot. Он добавил, что партнеры по НАТО в ближайшее время тоже помогут Киеву, предоставив еще шесть аналогичных систем.

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      Виктория Кондратьева
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