Фильм по повести Булычева возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Кадр: фильм «Сто лет тому вперёд»

Основанный на одноименной повести писателя Кира Булычева фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Общая сумма, собранная картиной режиссера Александра Андрющенко, составила 310,7 миллиона рублей. В фильме снялись актеры Александр Петров, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Продюсером фильма выступил Федор Бондарчук, озвучивший одного из персонажей.

Второе место в лидерах проката занял фильм Ильи Учителя «Летучий корабль», собравший 47,7 миллиона рублей. На третьем месте оказался боевик производства США и Великобритании «Падение империи» от режиссера Алекса Гарленда с выручкой 34,4 миллиона рублей.

Ранее кинопрокат в России и СНГ возглавлял фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.