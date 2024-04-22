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09:58, 22 апреля 2024Культура

Фильм по повести Булычева возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Кадр: фильм «Сто лет тому вперёд»

Основанный на одноименной повести писателя Кира Булычева фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Общая сумма, собранная картиной режиссера Александра Андрющенко, составила 310,7 миллиона рублей. В фильме снялись актеры Александр Петров, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Продюсером фильма выступил Федор Бондарчук, озвучивший одного из персонажей.

Второе место в лидерах проката занял фильм Ильи Учителя «Летучий корабль», собравший 47,7 миллиона рублей. На третьем месте оказался боевик производства США и Великобритании «Падение империи» от режиссера Алекса Гарленда с выручкой 34,4 миллиона рублей.

Ранее кинопрокат в России и СНГ возглавлял фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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