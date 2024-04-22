Глава разведки Украины оценил возможность потери Киева

Глава разведки Украины Буданов: угрозы вторжения российских войск в Киев нет

На данный момент нет никакой угрозы наступления российских войск на Киев. Об этом сообщил Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, передает издание «Обозреватель».

Буданов оценил возможность потери украинской столицы. По его словам, нет никаких оснований говорить об атаке России на север страны. Также он отметил, что не наблюдается никаких изменений в северном направлении.

Ранее глава украинской разведки признал освобождение Авдеевки реальным успехом российских войск. Тогда же он отметил, что обстрелы объектов энергетики Украины нельзя назвать успешными, потому что «как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию – ничего не изменится».