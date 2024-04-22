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14:12, 22 апреля 2024Бывший СССР

Глава разведки Украины оценил возможность потери Киева

Глава разведки Украины Буданов: угрозы вторжения российских войск в Киев нет

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На данный момент нет никакой угрозы наступления российских войск на Киев. Об этом сообщил Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, передает издание «Обозреватель».

Буданов оценил возможность потери украинской столицы. По его словам, нет никаких оснований говорить об атаке России на север страны. Также он отметил, что не наблюдается никаких изменений в северном направлении.

Ранее глава украинской разведки признал освобождение Авдеевки реальным успехом российских войск. Тогда же он отметил, что обстрелы объектов энергетики Украины нельзя назвать успешными, потому что «как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию – ничего не изменится».

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      Илья Таксюр
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