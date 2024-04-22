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13:17, 22 апреля 2024Россия

Глава российского города сообщил об отставке

Глава Сургута Андрей Филатов сообщил, что решил уйти в отставку
Андрей Филатов

Андрей Филатов. Кадр: Сургут 24 / YouTube

Глава города Сургута Андрей Филатов сообщил, что решил уйти в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города», — написал Филатов.

Он сообщил, что остается работать в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где сосредоточится на проектах экономического характера, подчеркнув, что его решение о сложении полномочий носит сугубо личный характер.

Сургут — крупный промышленный центр ХМАО, который является одним из главных центров нефтедобывающей промышленности России. Филатов возглавлял город с февраля 2021 года.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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