Грузинского наемника заочно осудили в России на 14 лет

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 24-летнего наемника из Грузии Левона Айрапетяна к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Айрапетяна признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») УК РФ. Следствие и суд установили, что в период с марта 2022 года по февраль 2024 года молодой человек прибыл на территорию Украины и, вступив в «Грузинский национальный легион», дал согласие на участие в боевых действиях против Вооруженных сил ДНР и Вооруженных сил России. За это он получил более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наемника из Грузии Лаши Рухая заочно приговорили к 13 годам заключения.