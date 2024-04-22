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15:23, 22 апреля 2024Силовые структуры

Иностранного наемника заочно приговорили за участие в СВО на стороне Украины

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии к 13 годам

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 34-летнего наемника из Грузии Лаши Рухая к 13 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Мужчину признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, с марта 2022 года по февраль 2024 года Рухая в составе военизированного формирования «Грузинский национальный легион» воевал против Вооруженных сил ДНР и Вооруженных сил России. За это он получил более 1,5 миллиона рублей.

Ранее российский суд санкционировал заочный арест Георгия Гелашвили — самого молодого наемника из Грузии, воюющего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Варвара Митина
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