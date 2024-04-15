Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

В РФ суд заочно арестовал самого молодого наемника из Грузии, воюющего за ВСУ

Российский суд санкционировал заочный арест Георгий Гелашвили — самого молодого наемника из Грузии, воюющего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения избрана по ходатайству следственных органов в рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в экстремизме и наемничестве против интересов России. Гелашвили 2002 года рождения служит в ВСУ снайпером.

Ему заочно предъявлено обвинение в возбуждении вражды и ненависти, угрозе применения насилия и наемничество.

Фигурант дела объявлен в федеральный и международный розыск.