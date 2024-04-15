Силовые структуры
Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии
В РФ суд заочно арестовал самого молодого наемника из Грузии, воюющего за ВСУ
Российский суд санкционировал заочный арест Георгий Гелашвили — самого молодого наемника из Грузии, воюющего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.
Мера пресечения избрана по ходатайству следственных органов в рамках уголовного дела, возбужденного по обвинению в экстремизме и наемничестве против интересов России. Гелашвили 2002 года рождения служит в ВСУ снайпером.
Ему заочно предъявлено обвинение в возбуждении вражды и ненависти, угрозе применения насилия и наемничество.
Фигурант дела объявлен в федеральный и международный розыск.