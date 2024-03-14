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16:59, 14 марта 2024Силовые структуры

В Москве заочно арестовали замкомандира «Грузинского национального легиона»

В Москве суд заочно арестовал замкомандира «Грузинского национального легиона»

Фото: Глеб Щелкунов/ Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал заместителя командира «Грузинского национального легиона» Левана Пипию за наемничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Пипие заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 359 УК РФ («Наемничество»).

Он объявлен в международный розыск.

28 февраля сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона» на Украине Ушанги Мамулашвили (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности. Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.

Следственный комитет России (СКР) заочно привлек к уголовной ответственности свыше 70 наемников «Грузинского легиона». Он был создан Мамулашвили в 2014 году из числа соотечественников для участия в боевых действиях против республик Донбасса.

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      Любовь Ширижик
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