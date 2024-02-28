Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:35, 28 февраля 2024Силовые структуры

Суд в России заочно арестовал главаря «грузинского легиона» на Украине

В Москве заочно арестовали главаря «грузинского легиона» на Украине Мамулашвили

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона» на Украине Ушанги Мамулашвили. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в суде, мужчину обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего. На данный момент он объявлен в федеральный и международный розыск.

«В отношении Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — подчеркнули в суде.

28 июля 2023 года Следственный комитет России (СКР) заочно привлек к уголовной ответственности свыше 70 наемников «грузинского легиона». Он был создан Мамулашвили в 2014 году из числа соотечественников для участия в боевых действиях против республик Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский журналист возмутился обстановке на позициях ВСУ западнее Авдеевки

      Карлсон назвал препятствие на пути к миру на Украине

      Женщина-Халк пожаловалась на 100 оргазмов в день

      Россиянка предпочла Узбекистан Мальдивам и осталась довольна поездкой

      В ростовской полиции сочли своей заслугой мирное окончание мятежа Пригожина

      Глава Херсонской области предложил судить Зеленского

      Суд в России заочно арестовал главаря «грузинского легиона» на Украине

      Украинская порноактриса занялась реабилитацией раненых бойцов ВСУ

      В Великобритании рассказали о присутствии западного спецназа на Украине

      Учительница 16 раз изнасиловала школьника младше 15 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше