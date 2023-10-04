Россия объявила в розыск воюющего на Украине главу грузинского легиона

МВД РФ объявило в розыск главу грузинского легиона, воюющего на Украине

МВД России объявило в розыск главу вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, который воюет на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Легионер привлечен российскими правоохранительными органами к уголовной ответственности за вербовку наемников в незаконное вооруженное формирование против интересов страны.

28 июля Следственный комитет России (СКР) заочно привлек к уголовной ответственности свыше 70 наемников грузинского легиона. Он был создан Мамулашвили в 2014 году из числа соотечественников для участия в боевых действиях против республик Донбасса.