Российский суд заочно арестовал гражданку Грузии за наемничество

Суд в Москве заочно арестовал на 2 месяца грузинскую наемницу Гелашвили

Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

Начало событий в новости Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку Грузии Гванцы Гелашвили по делу о наемничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Гелашвили обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») УК РФ. Мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции Гелашвили в Россию или с момента ее задержания на территории страны.

Ранее суд в РФ санкционировал заочный арест самого молодого наемника из Грузии Георгия Гелашвили, который служит снайпером в составе Вооруженных сил Украины. О его заключении под стражу просило следствие. Гелашвили находится в международном розыске.

