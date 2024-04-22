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17:35, 22 апреля 2024Мир

Индия поддержала ракетами военные учения США и Филиппин из-за угрозы Китая

SCMP: Индия поддержала ракетами военные учения США и Филиппин из-за Китая

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия поддержала ежегодные американо-филиппинские учения «Баликатан», отправив в Филиппины первую партию сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos в рамках сделки на 375 миллионов долларов США в противовес Китаю. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

«Сделка по поставкам оружия является более широкой стратегией Нью-Дели по увеличению продаж военной продукции за пределы традиционных партнеров в Юго-Восточной Азии», — отмечается в материале газеты.

Кроме того, Пекин начал активнее критиковать Манилу по вопросу принадлежности архипелага Спратли (китайское название — Наньша) в Южно-Китайском море.

Ранее состоялась встреча лидеров США, Японии и Филиппин в Белом доме. Американский лидер Джо Байден выразил готовность укреплять связи со странами в области безопасности для защиты стран на фоне напряженности с Китаем.

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      Дарья Устьянцева
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