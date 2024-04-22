Индия поддержала ракетами военные учения США и Филиппин из-за угрозы Китая

SCMP: Индия поддержала ракетами военные учения США и Филиппин из-за Китая

Индия поддержала ежегодные американо-филиппинские учения «Баликатан», отправив в Филиппины первую партию сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos в рамках сделки на 375 миллионов долларов США в противовес Китаю. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

«Сделка по поставкам оружия является более широкой стратегией Нью-Дели по увеличению продаж военной продукции за пределы традиционных партнеров в Юго-Восточной Азии», — отмечается в материале газеты.

Кроме того, Пекин начал активнее критиковать Манилу по вопросу принадлежности архипелага Спратли (китайское название — Наньша) в Южно-Китайском море.

Ранее состоялась встреча лидеров США, Японии и Филиппин в Белом доме. Американский лидер Джо Байден выразил готовность укреплять связи со странами в области безопасности для защиты стран на фоне напряженности с Китаем.