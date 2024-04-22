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09:05, 22 апреля 2024Силовые структуры

Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 миллионов рублей РЖД

«Ъ»: Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате в РЖД

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Интерпол приостановил международный розыск фигуранта дела о растрате 330 миллионов рублей РЖД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о предпринимателе Вячеславе Шеянове. Он с экс-гендиректором «Федеральной пассажирской компании» Михаилом Акуловым и руководителем «Мехпрачечной СвЖД» Андреем Ворониным растратили более 330 миллионов рублей, выделенных РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге.

Личные данные Шеянова заблокировали в базе Интерпола после обращения его адвоката. Теперь комиссия изучит аргументы юриста и решит, возобновлять розыск или полностью прекращать.

В октябре 2023 года Россия направила в Интерпол запрос на международный розыск Шеянова. Тогда его заочно арестовали по делу о растрате.

Ранее стало известно, что в Москве суд отправил в СИЗО 23-летнего инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД Романа Болдырева, подозреваемого в подготовке теракта.

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