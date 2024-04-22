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08:29, 22 апреля 2024Экономика

Россиянам раскрыли признаки ранее затопленной квартиры

Депутат Гаврилов: разводы и затхлый запах выдают квартиру, пережившую заливы
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Следы протечек и запах сырости указывают на то, что квартира в прошлом переживала заливы. Как при покупке жилплощади распознать, была ли она ранее затоплена, NEWS.ru рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Помимо разводов на потолке и затхлости, проблемную квартиру выдают свежие следы ремонта. К примеру, новые натяжные потолки или двойной гипсокартон на стенах. Также у покупателя должны возникнуть подозрения, если в помещении чувствуется повышенная влажность и прохлада. При осмотре подъезда следует посетить и верхние этажи, советует депутат. Заметные следы протечек говорят о вероятности того, что продаваемое жилье также подвергалось затоплению.

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Идти на поводу низких цен при оценке квартиры не стоит, предупреждает Гаврилов — проявившая со временем плесень и сырость обойдутся будущему хозяину дороже. Это не только портит общий вид объекта, но в дальнейшем может спровоцировать аллергию и респираторные заболевания. Кроме того, в подобных квартирах нередки проблемы с проводкой.

Ранее россиян предостерегли от приобретения недвижимости по дешевке. Занижая стоимость объекта в документе, продавец нередко пытается избежать оплаты налога. Сделка, заключенная по такому договору, может быть аннулирована. В этом случае покупателю вернут лишь ту сумму, которая была указана на бумаге.

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      Виктория Клабукова
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