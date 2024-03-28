Россиян предостерегли от покупки квартир по заниженной цене

Покупатели квартир по заниженной цене рискуют лишиться жилья и денег

Покупатели квартир по заниженной цене рискуют в будущем лишиться жилья и денег. От совершения таких сделок предостерегли россиян опрошенные aif.ru эксперты.

По словам юриста Марины Захаровой, собственники недвижимости занижают цену в договоре, чтобы уйти от оплаты налога с дохода от продажи объекта, если владеют им меньше 3-5 лет. «Применяют схемы с предварительными договорами купли-продажи, допсоглашениями, расписками, займами и неотделимыми улучшениями», — добавила специалистка.

Эксперты призвали покупателей не соглашаться на подобные условия, так как в этом случае есть риск подставить и «обокрасть» самого себя. Сделку могут аннулировать, и тогда покупатель сможет рассчитывать на возврат лишь той суммы, что указана в договоре. «Все эти расписки и обязательства, которые предлагают недобросовестные продавцы при занижении цены, никак не воспринимаются судами. Кроме того, если покупатель потом соберется подавать на налоговый вычет, сумма расходов и выплат на бумаге будет сильно отличаться от реальных», — пояснил риелтор-практик Владимир Шмелев.

Еще большие трудности ожидают покупателя, если продавца признают банкротом. «Если сумма в договоре купли-продажи указана с занижением, квартира попадет в конкурсную массу и будет реализована с торгов. Для покупателя это означает, что он потеряет объект и вряд ли получит назад деньги даже в пределах прописанной в договоре суммы. Ведь с банкрота и взять-то нечего», — рассказали эксперты.

Ранее россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку. Покупатель в этом случае не вправе распорядиться имуществом до полной оплаты и снятия обременения, а также не сможет заключить такую сделку онлайн.