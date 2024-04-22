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13:53, 22 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко поручил новому министру природы «копать и искать»

Лукашенко поручил «копать и искать» нефть министру природы Масляку

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка и поручил ему «копать и искать», передает БелТА.

«Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер пообещал поставить памятник «в любом месте», если Масляку получится найти запасы объемов нефти на территории страны.

Он отметил, что на данный момент в Белоруссии работает только одна компания в сфере разведки и добычи нефти и конкуренция отсутствует.

В 2017 году на территории Белоруссии было обнаружено месторождение нефти с запасами до 800 тысяч тонн на территории Жлобинского района Гомельской области республики.

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      Валентин Карант
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