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20:39, 22 апреля 2024Россия

Массовая драка на российском хлебокомбинате попала на видео

Массовая драка среди работников на хлебокомбинате в Подольске попала на видео

В Подольске на местном хлебокомбинате работники устроили массовую драку и попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 17 апреля. На кадрах видно, как конфликт возникает прямо на рабочей линии предприятия. В возникшую среди двух работников драку ввязались еще несколько человек. Во время потасовки участники конфликта использовали лотки для хлебобулочных изделий.

По данным Telegram-канала, четверых участников драки отстранили от работы.

Ранее житель деревни Новое Девяткино Ленинградской области подрался с сотрудником «Бургер Кинга» из-за пивного кега. На опубликованном ролике видно, как россиянин сцепился с сотрудником. Их пытаются разнять другие посетители кафе и менеджер.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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