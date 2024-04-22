МИД Германии проигнорировал вопросы посла России по делу о шпионаже

Посол России Нечаев: МИД Германии не ответил на вопросы по делу о шпионаже

Министерство иностранных дел (МИД) Германии не ответило ни на один вопрос российской стороны по делу о шпионаже, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя итоги своего вызова в германское внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщает ТАСС.

«Не вполне понимаю, что конкретно отвергает германская сторона. В ходе беседы в МИД ФРГ 18 апреля 2024 года мы не получили ответа ни на один поставленный вопрос», — заявил Нечаев.

Посол добавил, что ведомством был проигнорирован «вопрос о возможности консульского доступа» к задержанным, а также «не были названы имена, не подтверждено наличие российского гражданства» у подозреваемых в шпионаже.

Дипломат заявил, что вместо ответов на вопрос германская сторона предупредила «о недопустимости "подобной активности" на территории ФРГ и возможном принятии германской стороной дополнительных мер по мере продолжения расследования».

18 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вызвала в МИД Сергея Нечаева после того, как в Баварии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России.