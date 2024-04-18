МИД Германии вызвал посла России

Bild: министр иностранных дел Германии Бербок вызвала посла России Нечаева

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вызвала посла России Сергея Нечаева после того, как в Баварии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщает Bild.

Ранее Генпрокуратура ФРГ арестовала двух граждан Германии и России за якобы шпионаж в пользу России. Дитер С. и Александр Дж. были арестованы в Байройте сотрудниками Федерального управления уголовной полиции, при поддержке Управления государственной криминальной полиции Баварии были проведены обыски в их домах и на их рабочих местах.

По данным газеты Der Spiegel, задержанные, предположительно, могли вести шпионскую деятельность на американских военных базах и планировать атаки на транспортных маршрутах. Издание отмечает, что «под прицелом» у предполагаемых шпионов была «помощь Германии Украине».