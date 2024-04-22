Министр обороны Украины раскрыл причину успешного наступления российских войск

Умеров: успешное продвижение войск России обусловлено использованием авиабомб

Министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл причину успешного наступления войск России. Он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что продвижению Российской армии в зоне специальной военной операции способствует беспрецедентное использование управляемых авиабомб.

«В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонны, которые способны уничтожать все на своем пути», — объяснил глава Минобороны Украины.

Ранее российские войска поразили пункт хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, был поражен позиционный район средств противовоздушной обороны противника, а также живая сила и военная техника ВСУ.