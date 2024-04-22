Российские войска поразили пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: поражен пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские войска поразили пункт хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо этого, за минувшие сутки был поражен позиционный район средств противовоздушной обороны противника, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах сосредоточения, отметили в военном ведомстве.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.

22 апреля Минобороны сообщило об установлении контроля над Новомихайловкой Донецкой народной республики. Населенный пункт штурмовали военнослужащие Южной группировки войск. Это позволило улучшить положение по переднему краю, отметили в министерстве.