Молодого россиянина задержали за нападение с ножом на подростка

В Пензе полиция задержала 18-летнего мужчину за нападение с ножом на подростка

В Пензе полиция задержала 18-летнего местного жителя за нападение с ножом на 16-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба регионального управления МВД России.

В ближайшее время молодой человек будет доставлен в следственные органы.

Вечером 21 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении школьника около одного из жилых домов города. Силовики выяснили, что несовершеннолетнего ранил ножом неизвестный. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего. Позднее правоохранители установили личность подозреваемого.

Ранее в Воронежской области следователи завели уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который напал с ножом на приехавшего по вызову полицейского.