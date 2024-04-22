Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:44, 22 апреля 2024Силовые структуры

Молодого россиянина задержали за нападение с ножом на подростка

В Пензе полиция задержала 18-летнего мужчину за нападение с ножом на подростка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пензе полиция задержала 18-летнего местного жителя за нападение с ножом на 16-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба регионального управления МВД России.

В ближайшее время молодой человек будет доставлен в следственные органы.

Вечером 21 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении школьника около одного из жилых домов города. Силовики выяснили, что несовершеннолетнего ранил ножом неизвестный. Прибывшая карета скорой помощи госпитализировала потерпевшего. Позднее правоохранители установили личность подозреваемого.

Ранее в Воронежской области следователи завели уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который напал с ножом на приехавшего по вызову полицейского.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас ждет серьезное обострение на фронтах». В России заявили о подготовке Украины к контрнаступлению

      Украинский пленный пожаловался на трудности в ВСУ

      В Москве няню коррекционного детсада обвинили в избиении шестилетнего ребенка

      23 россиянина уплыли в открытое море на отколовшейся льдине ради улова

      Сестры Кардашьян снялись в бикини на отдыхе

      Женщина похитила 11-летнюю девочку в попытке сделать ее идеальной женой для сына

      В Эквадоре главу тюрьмы ликвидировали в день референдума по борьбе с криминалом

      Врач подсказала простые средства для предотвращения дряблости кожи

      На Украине заявили невозможности американской помощи остановить Россию

      Стало известно о выполнении задач в зоне СВО с оглядкой на FPV-дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше