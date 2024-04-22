На Украине погиб служивший в ВСУ американский наемник Бердетт

На Украине погиб американский наемник Ян Бердетт, служивший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) передает Telegram-канал АТО Донецк.

Сообщается, что Бердетт служил в подразделении The Chosen в составе 59-й ОМБр ВСУ, которая была основана в июне 2023 года отставным американским военным Райаном О'Лири.

Прошлой осенью подразделение The Chosen было замечено в Авдеевке, где Бердетт сделал фото на фоне самолета-памятника МиГ-19.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что в Часовом Яре был уничтожен укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором, предположительно, находились иностранные наемники. По его словам, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили укрепрайон, находившийся «на довольно внушительном удалении от первой линии обороны».