Стало известно об уничтожении укрепрайона ВСУ с наемниками в Часовом Яре

Кимаковский: ВКС уничтожили укрепрайон ВСУ с наемниками в Часовом Яре

В Часовом Яре был уничтожен укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором, предположительно, находились иностранные наемники. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС

По его словам, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили укрепрайон, находившийся «на довольно внушительном удалении от первой линии обороны».

Ранее экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что украинской армии не хватает людей и техники для обороны Часова Яра. До этого глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под Авдеевкой и Часовым Яром идут наиболее активные бои в ДНР.