Немецкий производитель стройматериалов решил избавиться от российского бизнеса

Немецкая Knauf объявила о передаче своего бизнеса в России местному менеджменту

Немецкая Knauf, являющаяся крупнейшим в мире производителем стройматериалов, объявила о намерении покинуть российский рынок «после более чем 30 лет работы». Свой бизнес в стране там решили передать местному менеджменту, со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

В Knauf Group отметили, что решение было принято «в свете текущих событий» и направлено на сохранение более чем четырех тысяч рабочих мест сотрудников. Согласно представленному пояснению, для совершения сделки еще нужно получить разрешение от российских властей.

Компания Knauf была основана братьями Альфонсом и Карлом Кнауфами. В конце 40-х и 50-х годах прошлого века она запустила заводы по производству гипсовых строительных смесей и гипсокартонных листов. Как напоминает РБК, фирма еще с 1970-х обменивались опытом с некоторыми советскими учеными и институтами, а в 1993 году приобрела свой первый российский актив.

Ранее немецкое издание Monitor сообщило, что Knauf поставляла материалы для проведения восстановительных работ в Мариуполе. С претензиями по этому поводу к ряду компаний из ФРГ обратились в ЕС польские евродепутаты Косма Злотовский и Анна Фотыга.