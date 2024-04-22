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19:19, 22 апреля 2024Ценности

Обувь из 60-х станет трендом летом

Vogue: сабо и мюли в стиле 1960-х годов станут трендом летом 2024 года

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Фэшн-редакторы предрекли обуви из 1960-х годов возвращение в моду летом 2024 года. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Отмечается, что в следующем сезоне трендом станут мюли и сабо в стиле фасонов Pescura американского бренда Scholl, впервые выпущенных в 1961 году. Данные изделия отличают невысокий каблук и металлические пряжки или заклепки золотистого или серебристого оттенков.

Подобные модели обуви включили в свои гардеробы многие инфлюэнсеры, например дизайнер и манекенщица Жанна Дамас и блогерши Камиль Шарьер и Ксения Адонц. Девушки составляли образы с джинсовыми мини-юбками и приталенными рубашками, брюками капри и облегающими топами, микрошортами и оверсайз-пиджаками, а также с носками, толстовками и кожаными куртками.

Ранее в апреле сообщалось, что популярные в 1990-х годах женские туфли вновь стали трендом весной.

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      Алина Гостева
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