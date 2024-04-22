Шпагат Тома Круза и вино за 348 тысяч. Виктория Бекхэм c размахом отпраздновала 50 лет. На что она потратила миллионы?

Десятки представителей звездной элиты из разных уголков света собрались в Лондоне, чтобы поздравить с юбилеем экс-участницу поп-группы Spice Girls, бизнесвумен и дизайнера Викторию Бекхэм. Торжество прошло в закрытом клубе Oswald's, с которым у супругов Бекхэм связаны романтические ассоциации. Как развлекались гости на многомиллионном празднике — в материале «Ленты.ру».

На юбилей было потрачено 29 миллионов рублей

17 апреля предпринимательнице исполнилось 50 лет, а в выходные она устроила роскошную вечеринку, на которую, по данным инсайдеров, ее 48-летний супруг — футболист Дэвид Бекхэм — потратил 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 29 миллионов рублей).

Дэвид действительно потратил кучу денег. Он хотел сделать что-то особенное для нее, ведь она всегда так старается ради других источник

Среди гостей оказались актриса Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек» и манекенщица Роузи Хантингтон-Уайтли, которые щеголяли в черном и розовом атласных платьях одноименной марки Victoria Beckham. Торжество посетили и другие знаменитости A-листа, среди которых — бывший муж певицы Дженнифер Лопес музыкант Марк Энтони, режиссер «Большого куша» Гай Ричи и актеры Сальма Хайек и Том Круз.

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория в платьях бренда Victoria Beckham Фото: @victoriabeckham

Последний, по словам очевидцев, с особым энтузиазмом принимал участие в праздновании. Ему так не терпелось попасть на мероприятие, что по приезде он столкнулся с фотографом, поспешив затем на помощь упавшему мужчине. Впоследствии 61-летний артист якобы «разрывал» танцпол, исполняя брейк-данс, в завершении которого продемонстрировал впечатленной публике свой шпагат.

«Он просто отлично проводил время. Пришел один и ушел один в полвторого ночи. Он почти не переставал улыбаться», — описал поведение звезды фильмов «Миссия невыполнима» источник.

Виктория Бекхэм с группой Spice Girls на вечеринке Фото: @victoriabeckham

При этом сама виновница торжества предстала перед гостями не менее эффектно — в прозрачном бледно-зеленом макси-платье собственного бренда, украшениях с бриллиантами, туфлях на высоких каблуках и на костылях. В феврале Бекхэм сломала ногу во время тренировки и до сих пор вынуждена пользоваться вспомогательными средствами при ходьбе. Тем не менее она не отказала себе в удовольствии насладиться танцами.

«Это было в духе старой школы — снять обувь и потанцевать, и Виктория не могла не присоединиться к нам. Она любит хорошее буги-вуги и не собиралась позволить своей ноге препятствовать веселью», — заметил один из гостей.

Поздравить подругу и коллегу также пришли остальные участницы Spice Girls. Группа в полном составе ностальгически исполнила хит 1997 года Stop

На юбилее подавали любимое вино Бекхэм за 348 тысяч рублей за одну бутылку

Восполнять силы во время торжества приглашенным помогали кулинарные шедевры от частного шеф-повара. Ужин из четырех блюд в том числе включал в себя закуски в итальянском стиле, стейки, устриц и морского окуня.

Кроме того, все это время им щедро подливали в бокалы шампанское за 500 фунтов стерлингов (примерно 58 тысяч рублей) и любимое вино юбилярши Chateau Mouton Rothschild стоимостью 3000 фунтов стерлингов (примерно 348 тысяч рублей) за бутылку

Впрочем, сама бизнесвумен предпочла другой эксклюзивный алкоголь — текилу Don Julio 1942. По словам источника, за вечер были опустошены десятки бутылок элитного спиртного, а также съеден огромный торт, приготовленный в честь певицы.

После ужина гости и близкие перешли к поздравлениям. Облаченный в черный смокинг с бабочкой супруг Бекхэм рассказал, как избранница, с которой он прожил вместе почти 25 лет, вдохновляет его и насколько она хороша в роли матери.

Дэвид Бекхэм несет жену на спине с вечеринки Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

В завершение вечера футболист почти носил возлюбленную на руках. Так как ей тяжело самостоятельно передвигаться, он вынес ее к машине на спине под камерами папарацци и отвез в их семейный особняк в западной части Лондона стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов (примерно 3,5 миллиарда рублей). А всем пришедшим на праздник в конце вручили в подарок духи Victoria Beckham за 245 фунтов стерлингов (примерно 28 тысяч рублей).

«Виктория чувствует себя самой счастливой»

Известно, что чета Бекхэмов неслучайно выбрала клуб Oswald's для проведения роскошного торжества. Зал, в котором состоялась вечеринка, вдохновлен Зеркальной галереей Версальского дворца — одним из любимейших мест пары. Именно туда в честь 20-летия со дня свадьбы пять лет назад они отправились на частную экскурсию.

«Думаю, я никогда не чувствовала себя настолько любимой, как прошлой ночью!» — описала свои эмоции Бекхэм.

Чета Бекхэмов с детьми Фото: @victoriabeckham

По словам близких к паре источников, виновница торжества на следующий день также была в приподнятом расположении духа. Так, ее настроение не испортило даже похмелье. «Она не может перестать улыбаться. Виктория отлично провела время, как и все остальные, и чувствует себя очень счастливой», — заверил один из друзей знаменитости.