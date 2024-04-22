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09:04, 22 апреля 2024Россия

Один человек пострадал в здании по производству металлообработки под Москвой

МЧС: человек пострадал в здании по производству металлообработки под Москвой
СюжетПожары в России

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Орехово-Зуево один человек пострадал при пожаре в здании по производству металлообработки. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

«При пожаре в Московской области пострадал работник производства. С ожогами нижних конечностей направлен в лечебное учреждение», — уточнили в МЧС,

По данным прокуратуры Московской области, пожар произошел на улице Стачки 1885 года, его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали.

Вечером 21 апреля в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города — Большие Исады. Пожар распространился на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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