Один человек пострадал в здании по производству металлообработки под Москвой

МЧС: человек пострадал в здании по производству металлообработки под Москвой

В подмосковном Орехово-Зуево один человек пострадал при пожаре в здании по производству металлообработки. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

«При пожаре в Московской области пострадал работник производства. С ожогами нижних конечностей направлен в лечебное учреждение», — уточнили в МЧС,

По данным прокуратуры Московской области, пожар произошел на улице Стачки 1885 года, его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали.

Вечером 21 апреля в Астрахани загорелись крыша магазина и торговые павильоны. Огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города — Большие Исады. Пожар распространился на площади 1200 квадратных метров, его удалось локализовать.