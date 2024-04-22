Орбан: украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал возможный срок окончания конфликта на Украине. По его мнению, конфликт может быть урегулирован к концу 2025 года, если на выборах в Европейский парламент победят кандидаты, стремящиеся к установлению мира. Важны и итоги президентских выборов в США, отметил Орбан на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В следующем году в результате выборов, если все пойдет хорошо и Бог поможет нам, политические лидеры, выступающие за мир, могут выйти на первый план в Европе и Америке, и тогда мы сможем закончить войну к концу года», — написал венгерский премьер-министр.

Ранее Виктор Орбан выступил с призывом оттеснить от власти нынешнее руководство Европейского союза (ЕС). По его словам, выбранный объединением курс приводит к упадку экономики Европы. Это происходит по вине руководства ЕС, и лучшее, что оно может сделать, — «взять свои вещи и уйти», считает политик.